السراج يبحث برنامج عمل صندوق التأمين الصحي

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع كل من وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام طلال عجاج، لبحث احتياجات قطاع الصحة الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن الاجتماع تم خلاله مناقشة برنامج عمل صندوق التأمين الصحي في إطار التعديلات التي أدخلت ليشمل التأمين جميع المواطنين والمقيمين بليبيا، وإدارة المؤسسات الصحية على أسس اقتصادية وفق معدلات أداء محددة، كما استعرض الاجتماع ملف علاج الجرحى ومتابعة الإجراءات المتخذة للتوفير العاجل لكافة المستلزمات الإغاثية والاحتياجات الطبية.