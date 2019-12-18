«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من مصراتة إلى بنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من مصراتة إلى بنغازي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح جنوبية غربية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

– البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر، ويصل إلى 2.50 متر على ساحل مصراتة.

– درجة حرارة تسجل 20 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

– الرياح جنوبية شرقية بوجه عام سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي.

– البحر قليل الاضطراب، وارتفاع الأموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

– درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة على المناطق التي تنشط فيها الرياح بسبب إثارة الأتربة.

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