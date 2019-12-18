دي مايو للمستشار صالح : إيطاليا ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيل اتفاقية السراج وتركيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس في القبة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وأكد المستشار صالح خلال اللقاء أن أي حل للأزمة الليبية لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية، وبما يحقق توزيعا عادلا للثروات بين أبناء الشعب الليبي.

كما أكد على شرعية وأهمية الحرب التي تخوضها القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين والمتطرفين والمليشيات الخارجة عن القانون، معربا عن استغرابه من تمسك المجتمع الدولي بفائز السراج وحكومته غير الشرعية، وبمحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس .

المستشار صالح دعا الشركات الإيطالية للعودة إلى المنطقة الشرقية التي قال إنها امنة بالكامل.

من جانبه أكد دي مايو رفض بلاده للاتفاقية المبرمة بين السراج والرئيس التركي، مشيرا إلى أن إيطاليا ستتوجه إلى الأمم المتحدة لمنع تسجيلها.

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