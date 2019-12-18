المسماري لـ المشري: مقاتلونا ليبيون بتراتبية عسكرية ومعركتنا أصبحت إقليمية

ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري وجود مرتزقة روس تقاتل إلى جانبهم،مضيفا أن كل الذين يقاتلون في طرابلس هم ليبيون بتراتبية عسكرية،مشدداً على توسع إطار المعركة في ليبيا إلى الساحة الإقليمية.

تصريحات المسماري لقناة “الحرة” الأمريكية أمس الثلاثاء جاءت ردا على ما قاله رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري عبر مقابلة مع ذات القناة والتي قال فيها:” قوات حفتر تضم مرتزقة من جميع الدول في صفوفها وأن قوات فاغنر الروسية تعد جزءا منها”.

وفيما يخص التقارير التي ذكرت أن مصر توفر الأسلحة لقوات الجيش، قائلاً: ” أولا نحن ما زلنا في احترام قانون حظر التسليح في ليبيا لكن هناك تغييرا كبيرا جدا وتطورا في الموقف العسكري والأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر عن اتخاذ تدابير في حال تدخل تركي عسكري وهذا ما حصل، دخلت تركيا بجيشها وأفرادها ومعداتها وسلاحها”.

وأضاف المسماري أن قوات الجيش تقاتل على حدود طرابلس بأسلحة ليبية قديمة، مشيرا إلى أن “ما يعطينا الكفاءة على العدو هو الكفاءة العسكرية في استخدام السلاح”.

وقال المسماري إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لا يهدد مصالح ليبيا فقط، بل يهدد مصالح دول أخرى مثل مصر واليونان ومصالح شركات كبرى لديها عقود مع ليبيا قبل 2011 مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وشركات أميركية وصينية لديها مصالح في ليبيا.

وركز المسماري على أن المعركة التي تشهدها ليبيا تعدت كونها محلية، مضيفا أنها الآن معركة إقليمية وتهم كل دول العالم.

كما شدد على أهمية ليبيا الاستراتيجية في المنطقة واصفا إياها بـ”بوابة القارة الأفريقية نحو أوروبا” لأن ألفي كيلو متر من السواحل الليبية على البحر الأبيض المتوسط تواجه ست دول أوروبية.

وتابع :”تعلم جيدا أهمية البحر المتوسط كممر عالمي للتجارة الدولية وكذلك لاكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز وكذلك يعرف الجميع أهمية ليبيا من ناحية سوق النفط والغاز ومشاريع زراعية واستثمارات”.

وحول سؤال عن محمود الورفلي،الذي فرضت الخزانة الأميركية مؤخرا عقوبات بحقه، قال المسماري: “مثلما هو الورفلي مطلوب دوليا فإنه تحت طائلة القانون العسكري الليبي ويحاكم وفق القانون العسكري الليبي وفقا لما ارتكبه وما نسب إليه، هذه صفحة طويت الآن”.

وفيما يخص احترام القوانين الإنسانية توجه المسماري في حديثه إلى قتال التنظيمات الإرهابية في البلاد، مشيرا إلى المعارك ضدها ليست بالمعنى التقليدي للمعارك التي قد تخوضها جيوش”، مضيفا :”نحن نحارب داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي تقاتله أميركا في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا ودول أخرى وتقاتله فرنسا في مالي”.

المسماري إختتم تصريحه بالقول:”هناك جنودا موجودين في السجن غير محمود الورفلي،حاليا لأنهم ارتكبوا مخالفات لفظية فقط ضد مدينة معينة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية