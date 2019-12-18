الحكومة المؤقتة تتابع عمل إدارة المشروعات بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة

ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعاً بعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، ومدراء المشروعات بالجهات العامة.

الاجتماع إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة التقرير المقدم من قبل إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء عن مستويات إنجاز المشاريع الممنوح الاذن للتعاقد بشأنها من قبل مجلس الوزراء.



وفي هذا الصدد أبدى الثني استيائه وانزعاجه الشديدين حيال ما ورد بالتقرير من تدني في مستويات تنفيذ المشاريع المقررة، مشدداً على ضرورة تقديم موقف نهائي حول المشاريع المتدني نسب تنفيذها قبل نهاية شهر يناير 2020.

وأكد على أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بسحب هذه المشاريع كلياً و تحمل تلك الجهات المسؤولية حيال تأخرها مع التاكيد على عدم صدور قرارات للإذن بالتعاقد مستقبلاً الا بعد حسم وضعية المشاريع المأذون بتنفيذها في السابق.



يشار إلى أن الاجتماع حضره مدراء المشروعات في كل من وزارة التعليم ووزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للموارد المائية والهيئة العامة للإسكان والمرافق والهيئة العامة للمواصلات والنقل و الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة.