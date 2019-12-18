العقوري : حكومة الوفاق يجب أن تحاكم لارتكابها خروقات وأعمالا غير قانونية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنه منذ التوقيع على الاتفاق السياسي لم يتم تنفيذ أهم بنوده وهو تضمينه في الإعلان الدستوري مع أنه شرط أساسي لصحته.

وأضاف العقوري في تصريح لقناة ليبيا، أن حكومة الوفاق لم تنل بعد ثقة البرلمان، وبذلك فهي غير معترف بها وفق الإعلان الدستوري، كما لم يتم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإخراج المجموعات المسلحة من العاصمة .

هذا وقال العقوري إن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بفعل الاعتراف الدولي أصبحت سلطة أمر واقع فرضت على الشعب الليبي، مشددا على ضرورة أن تحاكم حكومة الوفاق ؛ لارتكابها العديد من الخروقات والأعمال غير القانونية، بالإضافة إلى تبديدها لأموال ومقدرات الليبيين .

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