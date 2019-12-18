مركز مكافحة الأمراض: 204 حالة يشتبه إصابتها بالليشمانيا خلال أسبوع

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الــ49 من الفترة 2 وحتى 8 ديسمبر الجاري.

الإدارة ذكرت بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني خلال النشرة الوبائية أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات اشتباه حصبة ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 7 حالات في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 7 حالات اشتباه فضلا عن 5 حالات اشتباه بالسعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه،بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 45 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان وعن الأمراض الجلدية تم تسجيل 204 حالة اشتباه بالليشمانيا فضلا عن حالة واحدة فقط اشتباه بالليشمانيا الحشوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية