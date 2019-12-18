لبحث تطورات الأزمة الليبية.. كونتي يلتقي غوتيرش في روما 

روما-العنوان

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي سوف يلتقي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة روما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “أكي”.

ومن المتوقع أن تهيمن تطورات الأزمة الليبية على أجندة اللقاء كونتي وغوتيريش، والذي يأتي غداة زيارة خاطفة لوزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا شملت طرابلس وبنغازي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب، في مقابلة مع صحيفة عن “الأسف لانتهاك عدد كبير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للحظر المفروض على الأسلحة الذي حدده مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا”، مشدداً على أنه “ينبغي أن يكون إحلال السلام في ليبيا من أولويات المجتمع الدولي.

وتتضمن زيارة غوتيريش لروما لقاءات مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ووزير الخارجية لويجي دي مايو يختتمها يوم الجمعة المقبل بزيارة للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس.