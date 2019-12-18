السراج يبحث مع باشاآغا سبل التنسيق بين مسلحي الوفاق في ظل نفير عدد من المدن

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة وجهود وبرامج الوزارة لتعزيز الأمن وآليات التنسيق بين مسلحي الوفاق في ظل حالة النفير التي أعلنتها عدد من المدن لتسخير كافة الإمكانيات لرد ما تم تسمتيه بـ”العدوان”.

كما ناقش الإجتماع الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين مع التأكيد على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.