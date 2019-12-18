السراج يتابع برنامج عمل «التأمين الصحي»

تابع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، برنامج عمل صندوق التأمين الصحي، في إطار التعديلات التي أُدخلت ليشمل جميع المواطنين والمقيمين في البلاد، وإدارة المؤسسات الصحية على أسس اقتصادية وفق معدلات أداء محددة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ورئيس مجلس إدارة الصندوق طلال عجاج، حيث تناول الاجتماع احتياجات قطاع الصحة، حسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع «ملف علاج الجرحى، ومتابعة الإجراءات المتخذة لتوفير جميع المستلزمات الإغاثية والاحتياجات الطبية لهم بصفة عاجلة».

واليوم أيضًا، التقى السراج وزير الداخلية فتحي باشاغا؛ لمناقشة الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

وتناول الاجتماع، الذي عُـقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أُعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، كما تطرق إلى الترتيبات التي اُتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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