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وقع المدافع يهز ليل طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دارت معارك وصفت بـ “الضارية” في في أحياء رئيسية بالعاصمة وفق ما وصفها شهود عيان مضيفين أن أصوات اشتباكاتها باتت تسمع بوضوح.

وتشهد الليالي التي تلت إعلان ساعة الصفر من الجيش الوطني وإعلان النفير من مكونات عديدة غرب البلاد، تطورات جعلتها ليست كسابقاتها، بعد وصول تعزيزات كبيرة للمقاتلين ترابط على التبَّات في المحاور الثمانية الرئيسة للجيش ومجموعات الوفاق.

ولم تكن التقدمات خلال هذه الأيام بالنوعية والكبيرة إلا أنها تمهد لمعركة قد تكون حاسمة هذه المرة والمؤشرات التي أسلفنا ذكرها تشير ألى ذلك.

ويظهر الواقع الميداني حدة الضربات الجوية إلى جانب محاولات الإختراق أرضا في صلاح الدين وعين زارة وشارع الخلاطات، وعلى الجانب الأخر أصبح الحديث عن السيطرة على كوبري الزهراء أقرب من أي وقت مضى، وفيما تحمل الأيام القادمة في طياتها الكثير – ينشب خلاف بين قادة كتيبة ثوار طرابلس ويلمح باشاغا إلى طلب التدخل العسكري التركي إن حانت ساعته، ويلتزم قادة الجيش الصمت الذي لاتكسره إلا أصداء المدافع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مساحة المعركة فى مساحة محدوة ولكنها مكتظة بالسكان ولو كانت فى سوريا لكان الطيران الروسى سواها بالارض مثل حلب والامريكى مثل الرقة لانهم غرباء اما الجيش الوطنى فحريص على حياة اهله فى طرابلس ويقوم بعمليات بطيئة لكنها دقيقة ضد الارهابيين

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