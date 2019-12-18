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أردوغان: مستعدون لدعم الوفاق في أي لحظة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل على تسريع تعاونها مع ليبيا، مشيرا في تصريحاته اليوم الأبعاء إلى استعداد أنقرة لمساعدة حكومة الوفاق “في أي لحظة” إذا احتاجت ذلك وفقًا للتطورات على الأرض.

وأشار أردوغان إلى أن قوات الجيش الوطني تتلقى دعما روسيا عن طريق فاغنر إضافة إلى دول أخرى تدعم صفوف الجيش الوطني – وفق تصريحات أردوغان- مضيفا أن قوات الوفاق تفعل ما يتوجب عليها فعله لمواجهة “رجل يطوق المنطقة ويضرم فيها النيران” في إشارة إلى المشير حفتر الذي قال إنه لايتمتع باعتراف دولي في إشارة لعدم مشروعيته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • جعجعة فارغة فكل من دعمتهم تم دعكهم من الخوان فى كل مكان فى مصر والسودان وفى حلب وادلب وفى ليبيا كل طائراتك الورقية تم اسقاطها ومدرعاتك تم تدميرها والقوات تتقدم وكلابك تم قتلهم ولم يعد لديك جديد تقدمه للمليشيات الارهابية التى ستدفن مع كلابك فى مقابر جماعية والدليل على انك اكبر كذاب مثل باقى الخوان وغبى جدا لان المجتمع الدولى والشعب الليبى يدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بقرار رسمى اعترف به خوانك فى تسجيلات مصورة للسراج وباشاغا وسيالة اما المجتمع الدولى فاشاد ترامب بالجيش الوطنى فى اتصال هاتفى مع المشير خليفة حفتر وانت تعرف ترامب لا يجامل احد فهو من وصفك بانك احمق اما البيان الاوربى فاشار رسميا للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر مما يدل على انك عايش فى غيبوبة وهى ليست جديدة فاكر مرسى الذى اوهمته بدعمه للوصول للقصر ومات واندفن سرا ومرشد عام الاخوان اين الان فى السجن واين البشير الذى اهداك جزيرة سواكن فى السجن وغدا سترى الخوان فى ليبيا اما فى القبور او السجون او قرقارش لن تنفعهم الجعجعة الفارغة والتى تاتى بنتائج عكسية فقد تدفع الجيش المصرى للتحرك لتحرير مصراطة وطرابلس قبل ان تغير البامبرز الذى تلبسه ومبلول يامهبول بعد كلام الرئيس الفتاح ااسيسى قاهر الاخوان وحبس مرشدهم بملابس النسوان

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