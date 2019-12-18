أردوغان: مستعدون لدعم الوفاق في أي لحظة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعمل على تسريع تعاونها مع ليبيا، مشيرا في تصريحاته اليوم الأبعاء إلى استعداد أنقرة لمساعدة حكومة الوفاق “في أي لحظة” إذا احتاجت ذلك وفقًا للتطورات على الأرض.

وأشار أردوغان إلى أن قوات الجيش الوطني تتلقى دعما روسيا عن طريق فاغنر إضافة إلى دول أخرى تدعم صفوف الجيش الوطني – وفق تصريحات أردوغان- مضيفا أن قوات الوفاق تفعل ما يتوجب عليها فعله لمواجهة “رجل يطوق المنطقة ويضرم فيها النيران” في إشارة إلى المشير حفتر الذي قال إنه لايتمتع باعتراف دولي في إشارة لعدم مشروعيته.

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