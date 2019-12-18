الاتحاد الأوروبي لا يرحب بأي تدخلات خارجية في ليبيا

أكد المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستايو، أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا، لأن الحل يجب أن يكون سياسيا من الأطراف الليبية الداخلية.

أمستردام- سبوتنيك وأشار المتحدث إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، قد يزور ليبيا إذا لزم الأمر.

وقال ستايو، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، “نحن نراقب تطورات الوضع عن قرب في ليبيا، ونكرر انه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وحالة عدم الاستقرار يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف “ونحن لا نرحب بأي تدخلات خارجية لان الحل هو حل سياسي داخلي من قبل جميع الأطراف”.

وتابع ستايو “الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قلق مما يحدث في ليبيا ونحن نريد أن التوصل إلى حل سياسي وليس هناك نية لذهابه إلى ليبيا حتى الآن ولكن من الممكن حسب الظروف أن يتوجه في زيارة إذا لزم الأمر”.