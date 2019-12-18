نادي القادسية يكرم المشاركين في بطولة مخلوف الدولية

استقبل نادي القادسية الرياضي الثقافي الاجتماعي، أبطاله في القوة البدنية، والعائدين من مدينة بنغازي محملين بالذهب والفضة والبرونز بعد مشاركتهم في بطولة الراحل محمد مخلوف الدولية بطابور شرفي وحفاوة.

وتلى الاستقبال تكريم من قبل اللجنة الإدارية لأبطال النادي الذين قدموا من خلال مشاركتهم في البطولة مستويات كبيرة، توجت بحصولهم على 3 ميداليات ذهبية، ومثلها فضية، وواحدة برونزية، حطموا بها أرقاما عربية وأفريقية.

وحقق رياضيي نادي القادسية التراتيب الأولى و حطموا الأرقام القياسية في الأوزان الثلاثة 59 و64 و75 كما تحصلوا على الترتيب الثاني والثالث في وزن 83 ، أما في وزن 93 فحصلوا على الترتيب الثاني .

وخلال مراسم التكريم ألقى عدد من الشخصيات كلماتهم، والتي أشادت بهؤلاء الأبطال وأثنت عليهم، متمنين لهم مزيدا من التألق والإبداع في مجال رياضة القوة البدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية