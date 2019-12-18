إردوغان: مستعدون لتسريع التعاون مع ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أنقرة ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، متابعًا: «عبرنا للجانب الليبي عن استعدادنا للمساعدة في أي لحظة إذا احتاج الأمر».

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها إردوغان للصحفيين في جنيف، التي يزورها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين بمكتب الأمم المتحدة.

وحول إرسال طائرات مسيَّرة إلى جمهورية شمال قبرص التي خصصت مطار «غجيت قلعة» لها، قال إردوغان: «سنزيد عددها إذا تطلب الأمر، وكل شيء يمكن أن يتغير في أي وقت وفقًا للحاجة».

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ونفذت طائرة تركية دون طيار من طراز «بيراقدار TB2»، الإثنين، أول مهمة لها شرق البحر المتوسط عقب وصولها إلى مطار «غجيت قلعة».

وأعلنت قبرص واليونان ومصر رفضها مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، بشأن الصلاحيات البحرية، بينما حذرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات دون موافقتها في المناطق المحددة في تلك المذكرة.

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