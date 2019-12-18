انطلاق الملتقى البيئي الثاني في طرابلس

نظمت كل من المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، وشركة مليته للنفط والغاز، وشركة الزاوية لتكرير النفط، أمس الثلاثاء، الملتقى البيئي الثاني في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن الملتقى يهدف إلى دعم أسس التعاون المشترك في مجال الاصحاح البيئي بين قطاعات النفط والصناعة والطاقة، ومشاركة تجارب المؤسسة الوطنية في حماية البيئة والتنمية المكانية المستدامة. كما تضمن برنامج الملتقى إقامة معرض بيئي مصاحب يوضح جانباً من طبيعة العمل البيئي للمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة والمعدات الخاصة بمكافحة التلوث بالشركات التابعة لها.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد أبو خطوة، خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى على ضرورة تكاتف الجهود للارتقاء بمفهوم الحفاظ على البيئة والحد من آثار التلوث البيئي، كما تناول الدور الذي تقوم به ادارة الصحة والسلامة والبيئة فيما يتعلق بتقييم الأثر البيئي لنشاطات الاستكشاف والانتاج بالتوازي مع سير هذه العمليات.