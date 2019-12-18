الصغير : الاتفاق السياسي يعتبر الان عائقا أمام وحدة الليبيين

قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إن الاتفاق السياسي في الوقت الحالي يعتبر عائقا أمام وحدة الليبيين، وأمام تشكيل أي حكومة وحدة وطنية في ليبيا.

وأضاف الصغير في تصريح لقناة ليبيا، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجه خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، شدد فيه على ضرورة سحب الثقة والاعتراف من حكومة السراج، واعتبار الاتفاق السياسي منتهيا، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد، لافتا إلى أن هذه المطالب لا تتم إلا بإخلاء العاصمة من جميع الميليشيات المسلحة.

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