السراج وباشاغا يبحثان الأوضاع الأمنية في طرابلس وضواحيها

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء، مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، الوضع الأمني في العاصمة ومحيطها والمدن المجاورة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن، وآليات التنسيق مع القوات المسلحة في ظل حالة النفير التي أعلنتها عدد من المدن لتسخير كافة الإمكانيات لرد “العدوان”.

وأكد الطرفين، على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة، وذلك خلال بحث الاجتماع الترتيبات التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة المواطنين، بحسب ما ذكرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتشهد العاصمة طرابلس وضواحيها وعدة مدن في غرب البلاد استنفارا أمنيا، وذلك عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر ساعة الصفر للتقدم نحو طرابلس الخميس الماضي.

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