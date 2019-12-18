عسكري من مصراتة يهاجم “ثوار طرابلس” ويصف قادتها بأنهم مجرمون وأبطال “الاعتمادات”

أخبار ليبيا24

اتهم أحد الضباط فيما يعرف بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد فرج مصطفى اخليل، كتيبة ثوار طرابلس، وأنها هي سبب ما يعانونه اليوم من “مآسي”.

وأبدى خليل عبر منشور على حسابه الشخصي على “فيسبوك” اعتراضه على الاتفاق على تسمية المدعو أيوب أبوراس رئيسًا أو آمرًا لما قال إنها تسمى “كتيبة ثوار طرابلس”.

وتابع :”والله بصراحة مع احترامي للشرفاء منهم ولكن صفحات الفيس مولعة بالخبر ما فهمتش، هل عينوا رئيس أركان الجيش الليبي بدل العبيد متع اللقبي؟ هل سموا وزير للدفاع والحرب ليها تسعه شهور بلا وزير للدفاع؟ هل عينوا ناطق رسمي ونحن ما عندنا علم؟”.

ويضيف اخليل :”عدد شهداء مدينة مصراته 325 شهيد يفوق عدد أفراد الكتيبة بمرة ونص المتواجدين بعين زارة، والمعلومات اللي عندنا ومتأكدين منها أن المدعوا هيثم التاجوري هو من يصرف على أيوب بوراس وجماعته إلى غاية هذه اللحظة”٠

وقال أيضًا :”أيوب بوراس لو أراد رئيس حكومة لوفاق فايز السراج بربع هاتف يكون عنده، ونحن عندنا في المنطقة الوسطى يحمل رتبة لواء ينتظر ساعة ونصف حتى يسمح له بمقابلة السراج”.

ويؤكد اخليل أن بوراس لديه قضايا جنائية مسجلة ضده منها أنه عندما قام آمر الكتيبة المدعو هيثم التاجوري، بقتل الهادي اعوينات كان أمامه وهو حاضر الموقف”.

وأشار إلى أن آمر الكتيبة الجديد لديه قضية عام 2018 بخطف مسؤول من مدينة مصراتة وسجنه لمدة شهر وأخذ منه مليون ونصف حتى إخلاء سبيله والكل يعلم ذلك.

وتساءل :”ماهو موقع “كتيبة ثوار طرابلس”، أو وضعها، كتيبة مثل هذه في الجيش أو غيره ماهي الحروب التي خاضتها، باستثناء حروب الاعتمادات، ماهو موقعها حتى تسيطر على جميع الأماكن الحيوية داخل طرابلس وآخرها مالية وزارة الداخلية وفنادق في المدينة”٠

وختم حديثه قائلًا :”أخيرا الحديث يطول، وجماعة مش وقتها ووحدة الصف، خوذ الوسع غادي رأيي وحر في التعبير عليه بتقولي 17 فبراير وأحرار، نقولك يجب محاكمتهم أولا، ولا يزايدوا على تريس جابت القذافي في شكارة ومازالوا يقدموا تضحيات إلى غاية اليوم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24