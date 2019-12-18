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الشاطر: زيارة دي مايو لحفتر سيكون لها تداعيات سلبية على علاقات البلدين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتم رالعام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو  للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر  أمس الثلاثاء سيكون لها تداعيات سلبية على علاقات البلدين حسب زعمه.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” قال:” كنا نعتقد ان  إيطاليا حليف يعتمد عليه ، وزيارة ززيارتها لـ”حفتر المعتدي على الشرعية” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بددت ذلك وستكون تداعياتها على علاقات البلدين سلبية خاصة حيال أمن البحر المشترك”.

وأضاف عضو مجلس الدولة :” فضلا عن اثارتها لخلافات في ايطاليا واخر ما نتوقعه ان تمد يدها لمجرم لتستفز ضحاياه الليبيين” حسب تعبيره.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اذهب يا ذيوث يا شيبة النحس. يا فاسد العالم اصبح يدرك أهمية الجيش العربي الليبي في تقرير مصير ليبيا مش انتوا يا خسيس. بالله شنوا. مازال في عمرك. باذن الله لن تستمتع براحة البال في طرابلس باذن الله لانك اما جيفه ان في سجن بوسليم او دائح يا خنزير الله يلعنك و يلعن اصلك

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