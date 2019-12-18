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المسماري: على المجتمع الدولي الكف عن العبث بمصير ليبيا بالاعتراف بالسراج وحكومته

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن البرلمان يرى منذ البداية أن المجلس الرئاسي غير دستوري وحتى عندما فرضه مجلس الأمن على إرادة الليبيين لم ينجح بأن يكون متوافقا بين أعضائه.

المسماري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أشارت إلى أن الرئاسي مارس تجاوزات أخلت بالاتفاق السياسي والتي أهمها تجاوز ملف الترتيبات الأمنية واستحواذ السراج على القرار في المجلس الرئاسي.

وأضافت المسماري أنه يتوجب على المجتمع الدولي الكف عن العبث بمصير ليبيا بالاعتراف بالسراج وحكومته المرفوضة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياميس مارى المجتمع الدولى تحول الى غابة الديابة تلتهم حقوق الغلابة وكل من الدول الكبرى تستغل الفوضى لتحقيق مكاسب جديدة ويستغلوا غباوة وحماقة الكلب المسعور لتاخذ منه الفريسة كل مرة وتتركه ينبح على الفاضى ففى قضية خاششقى استفاد الامريكان والروس بعقد صفقات مع السعودية التى خسرها اردوغان وفى كل زمان يوظف الامريكان من يقوم بدور شمشون وينفخوه مثل البالون وفى لحظة معينة يشكوه بدبوس فعلوا هذا مع صدام ادخلوه الكويت ليسقطوه بعدها وفعلوا هذا مع القذافى ملك ملوك افريقيا واليوم يفعلوا ذلك مع مهبول اسطنبول وجدوا فيه ضالتهم فهو يحب الشهرة والجعجعة ومجرب من قبل فى قضية خاششقى وفى شمال سوريا حصل الامريكان على النفط والروس على قواعد عسكرية واليوم يريد الامربكان والروس الضغط على اوربا امريكا لتوقيع اتفاقيات تجارية مع اوربا وروسيا لدعم موقفها فى اوكرانيا واى فوضى فى ليبيا فى صالحهم للسيطرة على منابع النفط ولكن الجيش الوطنى لن يمكنهم من ذلك

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