المسماري: على المجتمع الدولي الكف عن العبث بمصير ليبيا بالاعتراف بالسراج وحكومته

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن البرلمان يرى منذ البداية أن المجلس الرئاسي غير دستوري وحتى عندما فرضه مجلس الأمن على إرادة الليبيين لم ينجح بأن يكون متوافقا بين أعضائه.

المسماري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء أشارت إلى أن الرئاسي مارس تجاوزات أخلت بالاتفاق السياسي والتي أهمها تجاوز ملف الترتيبات الأمنية واستحواذ السراج على القرار في المجلس الرئاسي.

وأضافت المسماري أنه يتوجب على المجتمع الدولي الكف عن العبث بمصير ليبيا بالاعتراف بالسراج وحكومته المرفوضة.

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