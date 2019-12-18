مصر لمجلس الأمن : اتفاق السراج وتركيا يسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات في طرابلس

أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن أن الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، وخاصة القرار رقم ألف وتسعمئة وسبعين لعام ألفين وأحد عشر، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات في طرابلس.

وحسب موقع العربية فقد اعتبرت مصر في الرسالة التي وجهها أمس مندوبها الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر السفيرة الأمريكية كلي كرافت، وإلى أعضاء المجلس، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة والوفاق خرق لاتفاق الصخيرات الموقع في السابع عشر من ديسمبر ألفين وخمسة عشر بين الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا