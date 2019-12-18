الإتحاد الأوروبي: حالة عدم الاستقرار في ليبيا يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن

ليبيا – أكد المتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية الأوروبية بيتر ستايو أن الاتحاد الأوروبي لا يرحب بأية تدخلات خارجية في ليبيا لأن الحل يجب أن يكون سياسيا من الأطراف الليبية الداخلية.

المتحدث باسم المفوضية أشار في إفادة صحفية وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأربعاء إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل قد يزور ليبيا إذا لزم الأمر.

وأضاف:” نحن نراقب تطورات الوضع عن قرب في ليبيا ونكرر انه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا وحالة عدم الاستقرار يجب أن تنتهي بأسرع وقت ممكن ،ونحن لا نرحب بأي تدخلات خارجية لان الحل هو حل سياسي داخلي من قبل جميع الأطراف”.

ستايو إختتم تصريحه بالقول:” الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل قلق مما يحدث في ليبيا ونحن نريد أن التوصل إلى حل سياسي وليس هناك نية لذهابه إلى ليبيا حتى الآن ولكن من الممكن حسب الظروف أن يتوجه في زيارة إذا لزم الأمر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية