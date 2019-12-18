الجراري: الإخوان خطر الأوطان ودمارها

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

18 December, 2019

شن رئيس فرع المنظمة في ليبيا، أكرم الجراري، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، متهم إياهم بتدمير البلاد ونشر الفتنة.

وقال الجراري في ورقة تحليلية بعنوان (الإخوان خطر الأوطان ودمارها) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “تنظيم الإخوان المفلسين خونة المسلمين الذين دمروا الأوطان وأشعلوا بها الفتن والقتل والدمار والإرهاب. هذا الفئة الضالة المضلة التي باعت ليبيا للغرب والناتو بحجة حماية المدنيين آبان الخريف الذي أحرق الأخضر واليابس. شعاراتهم دائما دينية وهم بعيد كل البعد عن تعاليم الدين السمح الذي يحرم الدماء والفتن والخراب وترويع الآمنين، ليس لهم وطن ولا انتماء أينما الخيانة أين ما هم باعوا ضمائرهم للشيطان ومن أجل ثلة من المال، يطلقون على أنفسهم أخوان المسلمين وهم في الحقيقة خونة للمسلمين أساءوا للدين الإسلامي ولسمعة المسلمين في العالم، يحاربون القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ويطلقون عليها حكم العسكر ومشروع الدولة المدنية حتى يتمكنوا من بيع خيرات البلاد للمستعمر وينفذون أجنداتهم باحتراف، تحالفوا مع القاعدة وأنصار الشريعة وداعش من أجل بقاءهم في السلطة والمناصب ما لكم كيف تحكمون، يدرسون مناهج التكفير ويروجوا للشباب احكام الولاء والبراء والحاكمية والقوانين الوضعية والجهاد بما يخدم مصالحهم ومصالح أسيادهم، وهنا يأتي السؤال… لماذا أطلقوا على أنفسهم أخوان المسلمين والله سبحانه وتعالي قال في كتابه العزير (إنما المؤمنون أخوة) فإذا أنتمً أخوننا للمسلمين نحن أخوننا لمن؟ لماذا أطلقوا مسمي أذرعهم المسلحة الدولة الإسلامية هل هذه شريعة الإسلام قطع الرؤوس والتفجير والتكفير للمسلمين وزعزعة الأمن والاستقرار والله سبحانه وتعالي قال في كتابه العزيز (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لماذا أطلقوا مسمي أذرعهم المسلحة أنصار بيت المقدس وهم يقتلون أبناء وبني جلدتهم وبيت المقدس يدنس كل يوم من قبل الصهاينة ولا أحد يحرك ساكنا منهم، لماذا أطلقوا مسمي أذرعهم المسلحة أنصار الشريعة هل هناك شريعة تنتصر بقتل رجال الأمن والقوات المسلحة التي تسهر على راحة وأمن المواطن وتدافع عنه والنبي صل الله عليه وسلم يقول (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله) أين أنتم من ذلك، لماذا جعلتمً يوم الجمعة عيد المسلمين يوما للحرائق والمظاهرات وقفل الشوارع وترويع الآمنين تحت مسميات جمعة الغضب جمعة الخلاص جمعة الرحيل، والنبي صل الله عليه وسلم يقول إن من خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله أدم وفيه قبض وفيه النفحة وفيه الصقعة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم تبلغني الحديث، هل جعلتم هذا اليوم يوم هناء وراحة وعبادة ومواصلة أرحام أم يوم للخراب والدمار والفتن والقتل؟ لماذا سخرتمً فتاوى المضللين ممن ينتمون إلى تنظيمكم الخبيث وغسلتمً عقول الشباب بالجهاد ضد المسلمين وحكامهم بحجة إقامة شرع الله هل في قتل المسلم إقامة لشرع الله والنبي صل الله عليه جعل حرمة دم المسلم أعظمً من هدمً الكعبة فهل في ذلك إقامة لشرع الله بالفعل؟ لماذا أجزتمً الخروج على الحكامً وهدم الأوطان وقتل الملايين من المسلمين في ليبيا ومصر والعراق وسوريا واليمن والله سبحانه وتعالي أمر بطاعة ولاة الأمر وقارن طاعتهم بطاعته وطاعة النبي صلً الله عليه وسلم لأن في حكم السلطان تصان الأعراض وتحفظ الدماء والأموال الخاصة والعامة والأمن الذي هو سبب رئيسي في عبادة الناس لربهم)، ختامً مقالي هذا أقول لكمً والله أنتم شر ما خلق الله في وقتنا الحالي دمرتمً بلادنا وقتلتم رجالنا ونسائنا وسلبتمً أموالنا وأطمعتم فينا الأعداء وأشعلتم الفتن بين المسلمين أنتم لستمً أخوان المسلمين أنتم خونة للمسلمين وتاريخكم ملئ بالخيانات والمؤامرات والدماء والأشلاء، نسأل الله أن يكفينا شركم وشر ما أتيتم به”، بحسب تعبيره.