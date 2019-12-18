الثني: مدير مديرية أمن الزاوية إنحاز للشرعية وإختار الإصطفاف إلى جانب الوطن

ليبيا – حيّا رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مدير مديرية أمن الزاوية العميد سعد علي بن رجب لانحيازه التام للشرعية واختياره الاصطفاف إلى جانب الوطن.

وجاء ذلك بحسب لمكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة على هامش اجتماع الثني رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ووكيله للمنطقة الغربية البهلول الصيد ومدراء مدريات أمن مناطق الغرب والجنوب لبحث استعدادات الداخلية لتأمين مدينة الزاوية.

وبدوره،أكد بن رجب اعتزازه التام بالخطوة التي اتخذها،مشددا على أنه لن يتوان عن العمل حتى تتطهر البلاد من الإرهابيين والميليشيات المسلحة.

وقال مدير مديرية أمن الزاوية خلال الاجتماع “أرجو التقاط صورة معكم ونشرها ليعلموا أين أقف الآن”.

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