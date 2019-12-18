أردوغان: سنرسل وفداً إلى روسيا لبحث إحتمالية إرسال جنود أتراك إلى ليبيا

ليبيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء أن وفدا تركيا سيزور روسيا قريبا لبحث قضايا إقليمية.

أردوغان وبحسب تصريحات نقلتها صحيفة “حرييت” اليوم الأربعاء وفقاً لما أورده موقع “روسيا اليوم” قال:”سيقوم وفد تركي بزيارة موسكو في أقرب وقت ممكن ويضم نائبي وزيري الخارجية والدفاع بالإضافة إلى ممثلي المخابرات والجيش لبحث القضايا الإقليمية بالتفصيل”​​​.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناقشات ستتضمن احتمال إرسال أنقرة قواتها إلى ليبيا، فضلا عن أن المناقشات ستتضمن آخر تطورات الملف السوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية