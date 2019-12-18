أنقرة حليفتنا في الناتو .. البنتاجون : نتابع التصريحات التركية بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت الناطقة باسم البنتاجون، المقدم كارلا غليسون، إن وزارة الدفاع الأمريكية على معرفة بجميع التعليقات وتتابع التصريحات التركية بشأن ليبيا، في إشارة إلى إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، استعداده إرسال قوات إلى ليبيا، حال طلبت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ذلك.

الناطقة باسم البنتاجون ذكرت ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن وجود القوات الأمريكية في القواعد التركية، بما في ذلك قاعدة إنجرليك يتم بإذن من الحكومة التركية.

وتابعت نحن ننظر إلى وجود قواتنا في تركيا كرمز لالتزامنا المستمر منذ عقود بالعمل مع تركيا، حليفتنا في الناتو وشريكنا الاستراتيجي .

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن استعداد بلاده لإرسالة قوات عسكرية تساند حكومة الوفاق، إذا طلبت ذلك، ما اعتبره كثيرون تهديدا تركيا بغزو الأراضي الليبية.

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