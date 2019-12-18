اخبار ليبيا الان

الشاطر: زيارة “دي مايو” لـ”حفتر” ستكون تداعياتها سلبية على علاقات البلدين

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، زيارة وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، ضمن زيارته الخاطفة إلى ليبيا.

الشاطر قال – في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر –  “كنا نعتقد أن إيطاليا حليف يعتمد عليه، فزيارة وزيرها لحفتر المعتدي على الشرعية بددت ذلك وستكون تداعياتها على علاقات البلدين سلبية، خاصة حيال أمن البحر المشترك .

وتابع عضو مجلس الدولة أنه فضلاً عن إثارتها لخلافات في إيطاليا، فآخر ما نتوقعه أن تمد يدها لمجرم لتستفز ضحاياه الليبيين .

 ونشرت القيادة العامة لقوات الجيش  أمس الثلاثاء، جانبا من لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في إطار زيارة خاطفة للأخير إلى ليبيا لبحث مستجدات الأوضاع مع الأطراف الليبية.

ومن ناحية أخرى، شملت زيارة وزير الخارجية الإيطالي لقاء رئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، عقيلة صالح، حسبما ذكرت وكالة “آكي” الإيطالية.

ووصل وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى طرابلس، صباح أمس الثلاثاء، لعقد مشاورات مع طرفي الصراع في ليبيا.

والتقى دي مايو، نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا .

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر، أعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اى حليف ياحلوف اوربا كلها اصبحت ضد حكومة اروغان السراج سابقا حتى بريطانيا فى اتصال هاتفى بين رئيس وزراء بريطانيا المعروف بكراهيته للاسلام السياسى وحقق نصرا كاسحا فى الانتخابات فى اتصال هاتفى بالسيسى اعلن دعمه لموقف مصر تجاه ليبيا والقضاء على المليشيات الارهابية ومهما فعل الخوان فان رئيس ليبيا المنتخب القادم هو المنتصر بالله خليفة حفتر كما حدث فى مصر مع المشير عبدالفتاح السيسى قاهر الاخوان وحابس مرشدهم فى ملابس نسوان ومعه اشطر منك خيرت الشاطط نائب اول مرشد ويلقبونه بالعقل المفكر للاخوان وهو من قادهم للتهلكة بغباوته فمن كان قبله نائب اول المرشد تاب الله عليه واستقال من منصبه وتفرغ للدعوة الاسلامية ولم يغريه سلطة ولا مال يكتب فى صحيفة المصرى اليوم مقالات رائعة وهو من داعمى الدولة وضد فكر الخوان الصهيونى العنصرى المخالف للثوابت الاسلامية ولرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين والرحمة تبدأ من الرجمة بتخليص البلاد من شر خلق الله خوارج العصر قبر يلمك ياشاطط

    رد