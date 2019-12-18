حكومة الوفاق: ننتظر مصادقة البرلمان التركي على الاتفاقية العسكرية

قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، إن حكومته لم تطلب بعد مساعدات عسكرية من أنقرة، وأنها بانتظار مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية التعاون العسكري والأمني.

وذكر سيالة، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، “نحن لا نتصرف في اتفاقية لم يصادق عليها البرلمان، وبعد مصادقة البرلمان سيكون لكل حادث حديث”.

ومن المقرر أن تعرض الاتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، التي تنص على إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، للتصويت في البرلمان التركي اليوم الأربعاء.

وحول لقاء وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس أمس، أكد سيالة: “ليس لدي أي معلومات جديدة غير تلك الواردة في البيان الرسمي الذي أصدرناه أمس”.

وإجابة عن سؤال حول حمل وزير خارجية إيطاليا لرسالة تتعلق بوساطة لوقف الحرب، قال سيالة: “ما ورد في البيان كان واضحا جدا، واشتمل على كل شيء، ولا يوجد لدي أي إضافة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويدغي دي مايو، أمس الثلاثاء، في طرابلس، حيث جدد الأخير دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

وأكد دي مايو، خلال اللقاء، أنه “لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للعودة للمسار السياسي، وتأمل بأن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي”.

وكان المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي أكد في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “لا يوجد أي رسالة من الجانب الإيطالي، فقط جرى مناقشة العدوان، والتأكيد على دعم حكومة الوفاق”.

وأضاف القبلاوي: “السيد الرئيس (السراج) أكد بأنه لا وساطة مع حفتر، وأن حكومة الوفاق لم تلق شريكا حقيقيا للسلام”.

وكان وزير خارجية إيطاليا زار بنغازي، حيث التقى قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، أمس، وقال في تصريحات عقب عودته إلى بلاده: “سنتحدث مع السراج، في وقت لاحق من اليوم أو غداً صباحا، لبحث نتائج الرحلة، سنقابل حفتر كذلك في روما، خلال فترة الأسابيع القليلة المقبلة، كما اتفقنا في بنغازي”.