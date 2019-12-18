وفد تركي يزور موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في ليبيا وسوريا

يزور وفد تركي موسكو، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع في سوريا وليبيا والعلاقات الثنائية، بحسب الخارجية التركية.

أنطاكيا- سبوتنيك وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء: “نائب وزير الخارجية سادات أونال سيترأس الوفد التركي الذي يخطط لزيارة موسكو الأسبوع المقبل لبحث القضايا الإقليمية، بما فيها تطورات الوضع في سوريا وليبيا، إلى جانب المسائل الثنائية”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن، اليوم الأربعاء، أن وفدا تركيا سيزور روسيا قريبا لبحث قضايا إقليمية.

وأضاف أردوغان: “طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون اللقاء بين المسؤولين الأتراك والروس بناء، وتوصلنا إلى تفاهم حول بحث الموضوعين السوري والليبي”، تعليقا على محتوى الاتصال الذي تم بينه وبين نظيره الروسي، أمس الثلاثاء.

وبحث الرئيسان، خلال اتصال هاتفي بالأمس، الاتفاقات الروسية التركية لاستقرار الوضع في إدلب وفي شمال شرق الجمهورية العربية السورية. وتم التأكيد على “أهمية زيادة الجهود المشتركة لمحاربة الجماعات الإرهابية”، بحسب بيان للكرملين.

وأضاف البيان أنه “نوقشت القضايا المتعلقة بالتصعيد المستمر للمواجهة العسكرية في ليبيا. وتم الإعراب عن التأييد لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة وألمانيا من أجل إنهاء النزاع المسلح واستئناف الحوار حول السلام. وتم التشديد على الاستعداد للمساهمة في ترتيب اتصالات بين الأطراف الليبية”.

وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على تكثيف الاتصالات الروسية التركية في صيغ مختلفة.