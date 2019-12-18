الخارجية الايطالية: نعمل في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار واستئناف الحوار والتفاوض

ليبيا – قالت نائبة وزير الخارجية الايطالي مارينا سيريني إن إيطاليا تقدم مستقبلاً وفرصة لحياة صحية لخمسة أطفال ليبيين ينضمون إلى آخرين وصلوا بالفعل إلى إيطاليا.

وجاءت تصريحات سيريني لوكالة “نوفا” الإيطالية، تعليقا على وصول خمسة أطفال ليبيين إلى مطار روما شامبينو للعلاج في إطار المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي من أجل الرعاية الصحية لصالح مرضى الأطفال الليبيين.

وأضافت سيريني:” في ليبيا، تريد إيطاليا أن تكون هناك بالقلب والسياسة والعقل وما زلنا نستقبل اليوم خمسة أطفال يأتون إلى ليبيا للعلاج في إيطاليا”.

سيريني أشارت إلى أن التدخل الإنساني لا يحل النزاع الذي استمر لمدة ثمانية أشهر في ليبيا لكنه مهم للغاية، مختتمة حديثها: “نعمل من أجل تحقيق الاستقرار من أجل السلام ومن أجل استئناف الحوار والتفاوض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية