الغرياني: إسقاط الإتفاق السياسي سيدخل ليبيا بنفق شديد الظلمة يصعب الخروج منه

ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق نعيم الغرياني على أن الاتفاق السياسي واضح فيما يتعلق بمجلس النواب وممارسته صلاحياته على الدستور لحين انتخاب هيئة دستورية جديدة، معتبراً أنه لغاية الآن لم يتم تنفيذ الاتفاق السياسي بصورة صحيحة.

الغرياني أشار في مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه فيما يخص المجلس الرئاسي والنواب هناك عدد من الإشكاليات الواضحة بالإضافة لمجلس الدولة الإستشاري الذي يتضمن إشكاليات في المنظومتين الفنيتين.

وتابع قائلاً:” الحوار السياسي بدأ في غدامس بين النواب الذين ذهبوا لطبرق والنواب المقاطعين حيث حصلت تطورات وحكم المحكمة وتوسيع دائرة الحوار السياسي وشاركت في اليوم الأول في غدامس التوقيع على الاتفاق السياسي حيثت تم تفاوض على عدد كبير من البنود وأنا في النهاية لم أوقع على الاتفاق السياسي لتناقضات ستعيق تطبيقه”.

وبيّن أن الاتفاق السياسي نص على تشكيل حكومة وفاق لكن من حيث التطبيق لم يتم تشكيلها بل شكل مجلس رئاسي فيه عدد من التناقضات وإنحراف عما جاء في الاتفاق سواء بالتوسع بالعدد من 3 شخصيات لـ 9 ومن حيث طبيعة المشاركة.

كما إعتبر أنه لا يوجد أمام الليبيين خيار غير الإتفاق السياسي وإسقاطه والتخلي عنه في هذه المرحلة سيدخل ليبيا في نفق أكثر وأشد ظلماً يصعب الخروج منه، لافتاً إلى وجود محاولات ومساعي حثيثة للإلتفاف على الاتفاق السياسي في مؤتمرات باريس وأبو ظبي في ظل وجود أطراف لم يروق لها دور الإتفاق السياسي في هذه المرحلة الإنتقالية.

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