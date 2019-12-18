تعرف على موعد انطلاق مهرجان غات السياحي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان غات السياحي الدولي بأنها قد حددت يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري موعدا لانطلاق فعاليات الدورة الـخامسة والعشرون لهذا المهرجان .

وأفاد المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للسياحة؛ أن مهرجان غات السياحي سيستمر لمدة 3 أيام وستتخلله رحلة لمنطقتي تادرارت اكاكوس ومغيدات .

وكانت اللجنة العليا لمهرجان غات السياحي قد دعت كل الشركات السياحية والتشاركيات والقروبات المنظمة للرحلات السياحية الصحراوية الراغبة في المشاركة في رحلة تادرارت أكاكوس التواصل معها عبر الأرقام التالية 0925140697 -0925356480 من اجل الاطلاع على البرنامج العام للمهرجان وما يتضمنه من زيارات للمواقع السياحية لمنطقتي تادرارت اكاكوس ومغيدات وتقديم كل التسهيلات والخدمات لانجاحه

يذكر ان اللجنة العليا لمهرجان غات السياحي الدولي كرمت رئيس الهيئة العامة للسياحة وموظفين من الهيئة خلال استقبالهم من قبل رئيس الهيئة خضير مالك يوم 20 من شهر اكتوبر الماضي .

فقد منحت اللجنة العليا لمهرجان رئيس هيئة السياحة درع المهرجان فيما قدمت لعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المشاركين في الدورة شهادات شكر وتقدير نظير المجهودات التي بذلها فريق من الهيئة ومساهمتهم في نجاح الدورة السابقة للمهرجان.

وتطرق المشاركون في مراسم التكريم إلى الإعداد والتجهيز للدورة الـ 25 للمهرجان الذي أطلق عليه(اليوبيل الفضي)المقرر انطلاق فعالياتها نهاية شهر ديسمبر الجاري .

وأوضح أعضاء اللجنة عن وضع برنامج للمهرجان يشمل إضافة زيارة جبل تادرارت اكاكوس إلى البرنامج العام لمهرجان غات السياحي الدولي في دورته 25 المقبلة.