بالصور| القائد العام يلتقي وزير خارجية إيطاليا

بنغازي-العنوان

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو في الرجمة، حيث تم نقاش آخر مستجدات الشأن السياسي والتعاون بين البلدين في كافة المجالات.

ووفقا لمكتب الإعلامي بالقيادة العامة أكد المشير خليفة حفتر عن عزم القوات المسلحة القضاء على الإرهاب والمجموعات الخارجة عن القانون.

وقال دي مايو، بأن القائد العام المشير خليفة حفتر، سيزور روما خلال الأسابيع المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”.

وأضاف “بالنسبة إلى المشير حفتر، سنرى بعضنا البعض هنا في روما خلال الأسابيع المقبلة، حسبما اتفقنا في بنغازي”، معلنا أن حكومة بلاده بصدد تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا من أجل إقامة علاقة سياسية رفيعة المستوى، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية.

يشار إلى أن دي مايو استهل زيارته أمس بمقابلة وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، الذي استقبله في مطار معيتيقة الدولي، وناقش الطرفان تطورات حرب العاصمة، وأيضا مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما حكومة الوفاق مع تركيا، وبعدها التقى فائز السراج.

والتقى دي مايو برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حيث أكد له رفض إيطاليا الاتفاقية المبرمة بين فائز السراج والرئيس التركي، مشيرا إلى أن إيطاليا ستتوجه للأمم المتحدة لمنع تسجيل هذه الاتفاقية.