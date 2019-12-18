ليبي ينفي تهم بريطانية بالإرهاب

نفى الشاب الليبي “الحارث غثور” الخبر الذي نشرته صحيفة ذا هيرالد الإنجليزية ونقله موقع قناة 218 اليوم الأربعاء والذي يفيد بالقبض عليه قبل هربه إلى ليبيا على خلفية اتهامات متعلقة بهجوم وقع في سانت ألدز في أكسفورد مشددة على أنه يعد من بين أكثر 12 شخصا مطلوبا في المملكة المتحدة.

وقال غثور البالغ من العمر “33عام” خلال تواصله مع قناة 218 اليوم الأربعاء إنه زار بريطانيا خلال الفترة بين 2002 -2006 بشكل متقطع لغرض الدراسة في علوم الإدارة، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية في بريطانيا استوقفته خلالها مرة واحدة عام 2006، بعد مشاجرة بين 3 شبان ليبيين كان هو أحدهم مع مواطنين ألبان أوقف على إثرها ليوم واحد قبل أن يتم الافراج عنه حسب روايته.

وأضاف غثور تعليقا على الحادثة أنه لم يعد لبريطانيا منذ نحو 14 سنة موضحا أن الصورة التي نشرتها صحيفة ذا هيرلاد “صحيحة وتعود له” ولكن قبل نحو 14 عاما إثر المشاجرة مع شبان ألبان في محطة للمواصلات.

وكانت مؤسسة (كرايم ستابرس) المعنية بالتوعية والإرشاد ضد المطلوبين للعدالة نشرت اسم غثور عبر موقعها الالكتروني موضحة بأنه ضمن لائحة المطلوبين لدى السلطات الأمنية بقسم شرطة Thames Valley تحت رقم قضية 3CS1811-1749.

وأوضح الشاب الليبي أن أصدقاء له في بريطانيا قد قاموا بتوكيل محامي للتواصل مع صحيفة ذا هيرالد والجهات المسؤولة للاستعلام عن الأمر واستيضاح التفاصيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية