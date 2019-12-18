مستشار ترامب السابق : اتفاقية أردوغان والسراج تهز أمن واستقرار المتوسط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وليد فارس، أستاذ العلوم السياسية والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منذ إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، توقيعه معاهدة دفاعية مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تسارعت التطورات عبر أطراف في حلف “الناتو” والتحالف العربي والميليشيات الإسلاموية، بحسب تعبيره.

فارس أضاف، في مقال له بصحيفة “إندبندنت عربية” تحت عنون “أردوغان البحر المتوسط وأميركا”، أن هذه التطورات وصلت إلى ذروتها مع إعلان أردوغان نيته إقفال قاعدتين عسكريتين أمريكتين في حال، كما زعم، واستمرت واشنطن في ضغوطاتها على أنقرة في مجالات عدّة.

وتابع أن جذور الأزمة في البحر المتوسط، ولا سيما شرقه، تكمن في الأجندة الاستراتيجية لحكومة العدالة والتنمية التركية، التي أعلنت منذ سنوات نيتها إيجاد حلفاء عقائديين وسياسيين، وفي وسطهم التنظيمات الإخوانية في طول وعرض منطقة الشرق الأوسط، ورأينا هذا التوجه في سياسات تركيا الخارجية عبر تدخل حكومتها في شمال سوريا لدعم الميليشيات الإخوانية ضد قوات سوريا الديمقراطية، ما أدى إلى أزمة تركية أمريكية تمكنت واشنطن من تجميدها عبر اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية المشتركة.

وأردف: “كما رأينا، وعلى جبهة أخرى، إرسال تركيا معدات عسكرية وطائرات درون وفرق متخصصة لدعم حكومة طرابلس كي تتمكن الأخيرة من وضع حد لتقدم الجيش الوطني الليبي باتجاه طرابلس، كما تدعم أنقرة بشكل مستمر الميليشيات الإخوانية في طرابلس المسيطرة عملياً على السلطة، إضافة إلى ميليشيات مصراتة، وتسببت سياسات تركيا هذه، القائمة على دعم جماعات الإخوان المسلمين في المنطقة العربية بانهيار علاقتها مع مصر والبحرين والإمارات والسعودية”.

فارس أكمل: “إلاّ أنّ الأزمة الإقليمية الأخيرة التي بدأت مع الاتفاقية التي عُقدت بين أردوغان و السراج في طرابلس، باتت تهز الأمن والاستقرار في وسط وشرق المتوسط، ودخلت على خط الأزمة دول كانت محايدة حتى الأسابيع الأخيرة كاليونان وإيطاليا وفرنسا”.

واستطرد: “اتفاقية أنقرة وطرابلس، تستهدف أساساً تطويق الجيش الوطني الليبي في إطار دعم أردوغان لحلفائه في طرابلس ومنع الجيش الليبي من السيطرة على طرابلس، ما دفع بالجيش الليبي إلى إعلان عزمه التصدي لأي إنزال تركي في أي مكان على الأراضي الليبية، وهبت مصر والإمارات للتضامن مع الحكومة التابعة لمجلس النواب في طبرق بوجه نوايا أردوغان إرسال جيش تركي عبر البحار للانتشار في ليبيا”.

وذكر فارس، أن الاتفاقية فجرت أيضاً أزمة غير منتظرة مع اليونان التي أعلنت أن بحريتها ستتصدى لمحاولات تنفيذ هذه الاتفاقية، لأنه وبموجبها، تمنح السيطرة لتركيا على مساحات مائية تؤثر في قدرة اليونان على الاستثمار، ما يعني أن هذه الأزمة ستعود بنتائج سلبية على دولتين تنتميان إلى حلف “الناتو”.

وفي السياق ذاته، أعلنت إيطاليا عن نيتها إرسال فرقاطة إلى وسط المتوسط دعماً لأثينا، ثم أوضحت حكومة باريس موقفها الرافض للاتفاقية بين أنقرة وطرابلس، ما يعني باختصار، أن الاتفاقية المذكورة تحظى بمعارضة شديدة من دول في شمال أفريقيا وأوروبا ودول عربية.

وأوضح أنه في ظل هذه التطورات، لن تعد الأزمة قائمة بين الجيش الليبي وتركيا، إنما أصبحت بين أربع دول منتمية إلى حلف “الناتو” هي فرنسا، وإيطاليا، واليونان، وتركيا العضو الشرقية في الحلف، وهذا بحد ذاته لا بدّ من أن يدفع قيادة الحلف في بروكسيل إلى عقد اجتماع لحل الأزمة واتخاذ قرارات كبرى لن تكون معها الحكومة التركية في موقف مريح، إذ إنّ هناك شبه إجماع بين دول “الناتو” على الخطأ الذي ارتكبته أنقرة في البحر المتوسط، والتصريح الأخير حول قاعدة “انجرليك” قد يجر إلى خلاف أكبر بين دول الحلف وأردوغان، إذ إنّ إقفال قواعد أمريكية تابعة للحلف الأطلسي لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويُعتبر في واشنطن وبروكسيل بمثابة تفكيك للمحور الجنوبي الشرقي للحلف ولا بدّ لأمريكا وشركائها من إصدار موقف حاسم حيال هذا الموضوع.

واختتم فارس: “باختصار يمكن القول إن سياسة رجب طيب أردوغان في شمال أفريقيا والبحر المتوسط وشمال سوريا قد تدفع دول الغرب إلى تغيير موقفها من حكومة تركيا الحالية بشكل كبير على المديين القريب والمتوسط”.

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