

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

18 December, 2019

قال وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة الإيطالية “فينتشنزو أميندولا ”،اليوم الأربعاء ،إن زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا تثير قضية التعاون بين الدول الأوروبية بهدف حل النزاع الليبي.

وأوضح أميندولا أن وجود الوزير دي مايو في ليبيا له أهمية في إعادة فتح موضوع التعاون بين الدول الأوروبية لحل النزاع في ليبيا، لأن أوروبا مثل إيطاليا يجب أن تؤكد أنه لا حل عسكري للنزاع هناك ،مشيرا أن إيطاليا ستدفع نحو عقد مؤتمر برلين لحل النزاع الليبي شأنها شأن الدول النشطة في البحر المتوسط.