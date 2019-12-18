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المشنون رئيسا لمجلس إدارة الليبية الأفريقية للطيران

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، عز الزين المشنون، في تصريح لقناة 218، إن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، كلفه اليوم الأربعاء، برئاسة مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران.

وأضاف المشنون أنه سيتواصل مع إدارتي الخطوط الليبية والأفريقية المنقسمتين بين طرابلس وبنغازي بهدف توحيد مجالس الإدارة وعلاج تداعيات الانقسام الأمر الذي سيسهم في تحسن مركزهم المالي.

وأضاف المشنون أنه بصدد علاج كافة المشاكل المتعلقة بالتشغيل ما يضمن انتظام الرحلات وينعكس ذلك إيجابيا على المواطن، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماعات مكثفة مرفقة بتقارير لتقييم الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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