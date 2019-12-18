لدفاعه عن الثوابت الوطنية .. الحويج يشيد بدور الاتحاد العام لطلبة ليبيا داخليًا وخارجيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة الدكتور عبد الهادي الحويج بمكتبه بديوان الوزارة في مدينة بنغازي مدير العلاقات العامة بالاتحاد العام لطلبة ليبيا رحيل العبيدي.

وأثنى مدير العلاقات العامة على الجهود الكبيرة التي تحققها وزارة الخارجية على الصعيد الخارجي والتي له الأثر المهم في الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة في هذا الوقت .

ومن جهته، أكد وزير الخارجية في اللقاء على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد العام لطلبة ليبيا فيما يتعلق بتواجده في كافة المنظمات الطلابية والشبابية الخارجية واعترافها به .

وأثني الحويج على الدور الذي يقوم به الاتحاد في هذه الفترة على مستوى هذه المنظمات لدفاع عن الثوابت الوطنية والوقوف بجانب القوات المسلحة والسلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة، علما بأن هذه المنظمات لها تأثير مهم على الصعيد الدولي .

وتعهد الوزير خلال اللقاء بتقديم الدعم للاتحاد العام لطلبة ليبيا ليقوم بدوره على أكمل وجه في هذه الفترة المهمة .

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