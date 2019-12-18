مصر تعترض لدى مجلس الأمن على اتفاقية ليبيا وتركيا

أخبار ليبيا 24

وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج. ولرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق وتركيا “باطلة وغير صالحة”، مطالبة بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.

واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر السفيرة الأمريكية كلي كرافت، أن “هاتين المذكرتين خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غرب البلاد”.

ووقع السراج مع أردوغان في 27 نوفمبر الماضي بمدينة إسطنبول، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

وأثار هذا الاتفاق معارضة ورافضا واسعا من قبل مجلس النواب وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة، ومن قبل مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.

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