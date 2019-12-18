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وقفة احتجاجية لاهالي الجفرة ضدّ التدخل التركي‎

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكر عددا من الناشطين واهالي الجفرة في وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء انتهاك الحكومة التركية للاعراف والقوانين الدولية وتدخلها السافر في الشأن الليبي بتقديمها الدعم العسكري واللوجيستي للتشكيلات المسلحة ..

واعلنوا رفضهم التام لاي اتفاقيات او معاهدات يتم ابرامها مع أي دولة دون موافقة  الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ( مجلس النواب ).

وجددوا دعمهم الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها على الارهاب والتطرف حتى تحرير العاصمة المغتصبة من الارهابيين الذين يسيطرون على مايسمى بحكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي .

وطالبوا وزارة الخارجية ومجلس النواب والحكومة المؤقتة بمخاطبة كافة الدول بفك ارتباطها مع المجلس الرئاسي وحث المجتمع الدولي على رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، والعمل على تنظيم انتخابات تضمن لكافة الليبيين المشاركة فيها  .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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