 نائب رئيس "الوفاق": السراج عرقل توحيد الجيش الليبي برفض "اتفاق القاهرة"

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الليبية”، الدكتور فتحي المجبري، إن فايز السراج رئيس الحكومة، عرقل توحيد الجيش الليبي برفض “اتفاق القاهرة”.

وأكد المجبري في تصريحات خاصة لبوابة “أخبار اليوم”، اليوم الأربعاء، أن فايز السراج رئيس الحكومة، رفض اعتماد محضر الاتفاق النهائي بين القادة العسكريين الليبيين في ختام المباحثات الأخيرة التي عقدت في القاهرة لتوحيد كافة التشكيلات المسلحة تحت مظلة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضح المجبري أن لقاءات توحيد الجيش الليبي، التي استضافتها القاهرة بين قادة من الجيش الليبي وعسكريين من غرب ليبيا، بقيادة اللواء سالم جحا من مصراتة، واللواء عبد الرحمن الطويل رئيس الأركان السابق في حكومة “الوفاق”، كاد أن ينهي العسكريون فيها الجانب الفني لتوحيد المؤسسة العسكرية، لكن فايز السراج عرقل الاتفاق الفني برفض اعتماده.

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الليبية”، الدكتور فتحي المجبري، إلى أن فائز السراج أصدر قرارا بعد لقاءات القاهرة بعزل اللواء عبد الرحمن الطويل، من منصبه بعد مشاركته في اتفاقات توحيد المؤسسة العسكرية، والذي كانت له تصريحات مؤيدة لتوحيد القوات المسلحة في جموع ليبيا.

وأكد المجبري أن السراج عزل عبد الرحمن الطويل من منصبه لتصريحاته المؤيدة لتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم المشير حفتر.