اخبار ليبيا الان

المجبري: الاتفاقية التركية باطلة ولا قيمة لها

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصف عضو المجلس الرئاسي المقاطع فتحي المجبري، الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، بأنها “باطلة ولا قيمة لها”.

وشدد المجبري، في تصريحات صحافية، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ ليبيا من براثن السراج وأردوغان، قائلا إن السراج أصبح رهينة للجماعات الإرهابية، وهذه الاتفاقية أبرمت بين من لا يملك ومن لا يستحق، وذلك لدعم الجماعات الإرهابية التي تقف في وجه الجيش الليبي، فتحول السراج إلى واجهة للميليشيات الإرهابية، فالسراج مستفيد من الاتفاقية كي يظل في السلطة أطول فترة ممكنة”، وذلك بحسب تعبيره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك