المجبري: الاتفاقية التركية باطلة ولا قيمة لها

وصف عضو المجلس الرئاسي المقاطع فتحي المجبري، الاتفاقية المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا، بأنها “باطلة ولا قيمة لها”.

وشدد المجبري، في تصريحات صحافية، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ ليبيا من براثن السراج وأردوغان، قائلا إن السراج أصبح رهينة للجماعات الإرهابية، وهذه الاتفاقية أبرمت بين من لا يملك ومن لا يستحق، وذلك لدعم الجماعات الإرهابية التي تقف في وجه الجيش الليبي، فتحول السراج إلى واجهة للميليشيات الإرهابية، فالسراج مستفيد من الاتفاقية كي يظل في السلطة أطول فترة ممكنة”، وذلك بحسب تعبيره.