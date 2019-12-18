رئيس الحكومة يتابع عمل إدارة المشروعات بالجهات العامة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعا موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، ومديري المشروعات بالجهات العامة.

الاجتماع تم خلاله استعراض التقرير المقدم من قبل إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء عن مستويات إنجاز المشاريع الممنوح الإذن للتعاقد بشأنها، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تقديم موقف نهائي حول المشاريع المتدنية نسب تنفيذها قبل نهاية يناير القادم، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسحب هذه المشاريع كليا، وتتحمل تلك الجهات المسؤولية حيال تأخرها.

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