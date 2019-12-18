السراج يبحث الوضع العام في جبهات القتال بطرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع وكيل وزارة الدفاع العميد صلاح النمروش، الوضع العام في جبهات القتال الدائر بضواحي طرابلس.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الاربعاء بمثر المجلس بطرابلس، مراجعة الوضع العام في الجبهات، وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، إضافة إلى احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ مطلع أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، خلفت هذه المعارك مئات القتلى والجرحى من بينهم مدنيين.

وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، قد أعلن الخميس الماضي عن انطلاق ساعة الصفر لتقدم قواته نحو تحرير طرابلس، في المقابل أعلنت عدة مدن في غرب البلاد من ضمنها مصراتة، عن حالة النفير للدفاع عن طرابلس.

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