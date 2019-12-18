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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الكفرة |

18 December, 2019

ضبطت مديرية أمن الكفرة مطلوبين سودانيين بعد ورود برقية أمنية تأمر بضبطهم وإحضارهم بينما كانوا في طريقهم إلى السودان.

أحد المتهمين الذي قبض عليه جهاز البحث الجنائي مطلوب في قضية نصب واحتيال بمدينة اجدابيا، بقيمة مالية تصل إلى سبعين ألف دينار، بينما تمكنت وحدة التحريات بالمديرية من ضبط المتهم الآخر ومعه معدات تستخدم في السحر والشعوذة، وجرى تسليمهما للكتيبة مئة وستة وستين، استعدادا لنقلهما إلى مدينة اجدابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية.