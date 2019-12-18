تجاوزات كارثية بمصنع مكسرات في جنزور (صور)

كشف مفتشو مكتب جنزور للرقابة على الأغذية والأدوية، خلال زيارة ميدانية، مخالفات كارثية في مصنع لتحميص وتعبئة المكسرات، وتبين أنه غير مؤهل ولا يصلح لإنتاج مواد غذائية للاستهلاك البشري.

ونشر المكتب المخالفات التي رصدها في المصنع، حيث تمثلت في سوء النظافة العامة وعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، والتهوية والإضاءة للمصنع بحالة سيئة جدا، كما أن غربال تصفية الشوكولا والكريمة بحالة رديئة جداً.

وشملت المخالفات أيضا أن المواد الأساسية “كريمة، ومكسرات، وملح، وحليب مجفف” بحالة سيئة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة، ومصدر المياه في المصنع غير معلوم، وطريقة حفظ الحلوى المجهزة وتخزينها بحالة رديئة كما هو موضح بالصورة ومعرض للحشرات، ووجود مكسرات متهالكة ومعفنة ويوجد بها حشرات، وعدم فصل مكان سكن وغسيل العمال عن المصنع.

ومن بين المخالفات المرصودة، أن طريقة تخزين الحبوب “حب عباد الشمس” بحالة رديئة جداً مما يؤدي إلى تنامي القوارض مع وجود فضلات قوارض، ورداءة آلات التحميص من حيث النظافة مع وجود حشرات عليها، واستخدام أواني بلاستيك بحالة رديئة جداً مع العلم أن البلاستيك غير مطابق للاشتراطات الصحية، كما أن المكسرات المسوسة يتم معالجتها داخل المصنع عن طريق الطرد الحراري وإعادة تدويرها، ووجود قوارض وفضلات القوارض بين أكياس اللوزيات.

وأكد مكتب جنزور للرقابة على الأغذية، أن هذا المصنع غير مطابق من حيث ترتيب أكياس اللوزيات والمكسرات ويقومون بوضعها عشوائية وبدون ترتيب، ويقوم بتكييس وتعليب المكسرات والحلوى بنفس الأكياس وبدون وجود اسم الشركة المنتجة وبدون إظهار تاريخ الصلاحية.

وذكر المكتب أن المصنع يفتقد إلى الشروط المهنية والإنتاجية وتم قفله من قبل الجهات الضبطية المتمثلة في الحرس البلدي وعدم السماح له بمزاولة النشاط حتى إشعار آخر.

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