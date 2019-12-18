“طلب وحيد” من إيطاليا للمشير حفتر.. ما هو؟

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه طلب من القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء في الرجمة، “المساهمة في الحل السياسي للأزمة الليبية”، مشددا على أن الحل الوحيد في ليبيا يأتي عبر الحوار السياسي.

وقال دي مايو، في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء، إنه أبلغ المشير حفتر بأن “الحل الوحيد الممكن يمرّ من خلال الحوار السياسي والمبادرة الدبلوماسية”، بحسب ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف الوزير أنه دعا الأطراف الليبية التي قابلها في ليبيا، للعمل على خفض التصعيد وإفساح المجال أمام الحل السياسي في ضوء اقتراب مؤتمر برلين، لافتا إلى أنه حث “جميع الأطراف على المشاركة بشكل بنّاء فيه”.

وأكد دي مايو، في إحاطته، أنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تحفظ إيطاليا القوي على مذكرتي التفاهم التي وقعهما السراج مع تركيا، حيث تعتقد روما أنهما ستعقّدان “الوضع المعقد أصلا”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أن استمرار القتال في ليبيا و”تدويل النزاع” يهدد بجر البلاد إلى خطر اندلاع حرب أهلية دموية، مؤكدا أن روما تسعى لتجنيب ليبيا “هذا السيناريو بأي ثمن”، لذلك زار الوزير ليبيا وعقد لقاءات مع السراج والمشير حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

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