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أهالي درنة ينددون بالتدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر أهالي مدينة درنة بكافة مؤسساتها الخدمية والأمنية والأندية الرياضية والمكونات الاجتماعية عن استنكارهم التدخل التركي في شؤون ليبيا.

وأصدر أهالي مدينة درنة، خلال وقفة احتجاجية في ميدان الصحابة وسط المدينة، بياناً، نددوا فيه بشدة بالتدخل التركي في شؤون البلاد، مؤكدين دعمهم وتأييدهم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتحرير كامل التراب الليبي.

يشار إلى أنه تم التنسيق لهذه الوقفة من قبل حراك شباب درنة، بحضور آمر الغرفة الأمنية العليا اللواء سالم الرفادي، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والجهات الأمنية بالمدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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