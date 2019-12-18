لافروف يبحث هاتفيا مع ماس «الخطط المتعلقة بمؤتمر برلين»

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس اليوم الأحد، الوضع في ليبيا وسبل «تعزيز التسوية السياسية».

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المحادثات تطرقت إلى «الخطط المتعلقة بعقد مؤتمر برلين الدولي مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية من خلال حوار شامل بمشاركة جميع أطراف النزاع»، حسب «سبوتنك».

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كما ناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا أيضًا مع أولوية التنفيذ المستمر لاتفاقات «مينسك» ومواصلة العمل في نسق نورماندي، مع الأخذ في الاعتبار نتائج قمة باريس في 9 ديسمبر.

وكان وزير الخارجية الألماني أكد في أكتوبر الماضي، أن بلاده ستركز خلال مؤتمر برلين المزمع عقده لحل الأزمة الليبية على «جمع الأطراف المسلحة وتحييد القوى المتدخلة في الأزمة»، كشرطين لنجاح المؤتمر.

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